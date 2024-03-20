Польский генерал оценил потери Украины в ходе СВО в миллионы человек

Бывший глава Генштаба Польши Анджейчак считает, что Киев уже потерял в конфликте миллионы человек

Украина потеряла в конфликте с Россией миллионы, а не сотни тысяч человек, считает бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак в интервью телеканалу Polsat, сообщает РБК.

Анджейчак возглавлял Генеральный штаб польской армии в 2018–2023 годах.

“Им не хватает более 10 млн человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. В этой стране нет ресурсов, воевать некому”, — подчеркнул генерал.

Генерал заявил, что “украинцы проигрывают эту войну”. Ситуацию на поле боя он охарактеризовал как “очень и очень драматическую”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля оценил потери украинской армии в 444 тыс. человек за два года СВО. В то же время Зеленский сообщил, что Киев потерял всего 31 тыс. солдат погибшими. Данных о раненых и пропавших без вести глава Украины не раскрыл.

Москва в последний раз раскрывала данные о российских потерях в сентябре 2022 года. По сообщению военного руководства РФ, в то время они составляли 5937 человек погибшими.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное ведомство предложило дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек. В стране сейчас идет обсуждение законопроекта, который ужесточает правила мобилизации. В частности, он предусматривает снижение возрастного порога для этого с 27 до 25 лет.

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Взято отсюда