Полюбившийся “звездам” отель на Алтае получил премию “Travel Awards 2023”

“Altay Resort” стал победителем в премии PR Insider Travel Awards 2023 «Эстетика путешествия» в номинации «Лучший номер в отеле»

Считается, что природно-оздоровительный комплекс, расположенный в селе Урлу-Аспак Республики Алтай, первый курортный комплекс премиум-класса, удостоившийся пяти звезд.

“Чистейший воздух, наполненный ароматами тайги, кристально-прозрачная родниковая вода в сочетании с оздоровительным потенциалом комплекса благотворно влияют на самочувствие, восстанавливают внутреннюю гармонию и тонус”, – так описывается отдых в комплексе.

Возможно, именно поэтому сюда просто рекой стекаются различные знаменитости: Александр Гудков, Сергей Светлаков, Илана Юрьева, Максим Матвеев, Екатерина Варнава, Виктория Лопырева, Нюша и Блиновская со свитой.

В своем тг-канале отель разместил информацию о том, что стал лучшим в одной из номинаций престижной премии RE:Awards “Лучший wellness курорт”.

– Ваше здоровье и благополучие всегда были нашим приоритетом, и мы гордимся тем, что можем предложить широкие комплексные услуги для достижения гармонии тела и духа. От спа-процедур и оздоровительных программ до специальных detox меню и активностей на свежем воздухе – каждый аспект нашего курорта создан с заботой о вашем самочувствии, – сообщили в отеле “ингредиенты” успеха.

В номинации «Лучший номер в отеле» “Алтай резорт” в итоге стал лучшим.

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Взято отсюда