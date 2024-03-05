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Полуразрушенный хозблок на Потоке перестроят в современное здание

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Объект возведут между двумя девятиэтажками

Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 185а / Фото: “Мастерская Золотова”

Нежилое одноэтажное здание на пр. Ленина, 185а, планируют снести, а на его месте возвести современный объект. Проект строения презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что часть фундамента существующего здания сохранят и используют для нового объема, поэтому по документам работы обозначены “реконструкцией”.

Площадка строительства расположена в окружении многоквартирных домов: по соседству находятся ветхие 80-летние двухэтажки, панельные пятиэтажки, а также девятиэтажки, возведенные в 2012 году. Именно они повлияли на объемно-планировочные решения нового объекта, отметил Владимир Золотов. Так, фасады решено отделать керамогранитом терракотового и молочного цветов: этот же материал таких же оттенков использовали при строительстве двух девятиэтажек.

Запроектированное здание имеет один этаж, его площадь – 628 квадратных метров. Главный вход предусмотрен со стороны пр. Ленина. На участке оборудуют парковку на 14 машино-мест.

Полуразрушенный хозблок на Потоке перестроят в современное здание

Существующее здание на пр. Ленина, 185а / Фото: “Мастерская Золотова”

Владимир Золотов отметил, что для объекта создан стройгенплан – проект производства работ. Он показывает, как будут вести работы на площадке, где предусмотрят въезды и выезды. Этот документ потребовал главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.   

При обсуждении эскизов здания члены комиссии заподозрили, что доступ к нему лежит по соседним участкам. Владимир Золотов объяснил, что с двух сторон к объекту можно добраться по существующим проездам, еще один нарисован” только на кадастровой карте, но сделать его реально.  

Эксперты градсовета проект согласовали, но рекомендовали автору все-таки тщательнее продумать вопрос проездов.

“По-хорошему, надо посмотреть межевание застроенных территорий, уточнить, есть проезд или нет. Действительно, похоже, что доступ к участку осуществляется через территорию многоквартирных домов. Надо решать этот вопрос”, – резюмировал председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев.

новости Локтевский

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