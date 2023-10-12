Поляки подготовили Киеву счет: помощь обойдется Украине в триллионы

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Польские консерваторы намерены потребовать от Украины оплаты по счетам. Пишет Царьград.

В Польше перед парламентскими выборами кипят страсти. Польские политики вошли в тренд и теперь наперегонки оглашают кары, которые последуют вслед за выборами. Кары направлены на Украину.

“Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счёт за нашу помощь. “Конфедерация” выставила такой счёт Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и “Конфедерация” поставит Украине чёткие и жёсткие условия”, – заявила в ходе дебатов кандидат в депутаты польского сейма от коалиции “Конфедерация” Анна Брылка.

100 миллиардов злотых – это более трёх триллионов рублей. Сумма для Киева совершенно неподъёмная. Большую часть денег Украина получила от Запада, теперь и этот поток почти прекратился.

Политик Брылка на этом не остановилась. Она настаивает на том, что сумма останется такой и не будет увеличена только в том случае, если Киев заберёт свою жалобу на Польшу в ВТО, откажется от продавливания своих интересов в торговле зерном. Брылка припомнила украинцам и Волынскую резню, потребовав от Киева начать эксгумацию жертв. Ну и в завершение выдвинула ещё одно условие – Польшу допустят к восстановлению Украины после СВО. Ну, того, что от Украины останется.

Брылка отметила, что широкая помощь Польши помогла Киеву продержаться, но самих поляков поставила под угрозу. И в военном, и в экономическом, и в продовольственном планах.

Стоит отметить, что польские правые, эта самая коалиция “Конфедерация” подходит к выборам в сейм в это воскресенье, 15 октября, всего с 8 процентными пунктами популярности. Но и другие польские партии недовольны Украиной. Сочувствующих Киеву очень мало.

Фото: PATRICK PLEUL/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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Горняк22