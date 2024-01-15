Теперь ФНС сама должна подсчитать, сколько вы ей переплатили

С 1 января в силу вступил ряд изменений в налоговом законодательстве. Во-первых, выросла максимальная сумма социальных налоговых вычетов — своеобразного кешбэка от государства, который можно получить при оплате обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг и некоторых видов страхования. Во-вторых, оформить эти вычеты теперь можно в упрощенном порядке. Разбираемся, как это сделать.

Что за налоговый вычет

Со всех своих доходов человек должен платить государству подоходный налог — 13%. То есть если человек где-то заработал 10 тысяч рублей, то 1,3 тысячи рублей он должен отдать налоговой. При официальном трудоустройстве работодатель, как правило, выступает налоговым агентом и сам перечисляет в ФНС все необходимые суммы, так что сотрудник получает на руки зарплату уже после вычета налогов.

Если у человека есть право на налоговый вычет, то налог будут насчитывать не на весь доход, а на ту часть, которая выше суммы налогового вычета. Если налог уже уплачен, то ФНС вернет деньги.

Законом предусмотрены разные варианты налоговых вычетов: имущественные, инвестиционные и другие. Здесь мы будем говорить только о социальных налоговых вычетах, поскольку именно их коснулись вступившие в силу изменения.

Социальные налоговые вычеты предоставляется, если человек оплачивал обучение, лечение, занятия физкультурой, страхование или вкладывался в собственную пенсию. Отдельно предоставляется налоговый вычет при оплате обучения детей.

Сколько денег можно вернуть

В каждом случае налоговый вычет рассчитывается индивидуально и зависит от того, сколько налогов вы заплатили и сколько денег потратили, но есть максимум.

До 2024 года максимальная сумма основного социального налогового вычета составляла 120 тысяч рублей, максимальная сумма вычета на обучение детей — 50 тысяч рублей. С 1 января оба предела выросли до 150 и 110 тысяч рублей соответственно. Вернуть при этом можно не все деньги — на эту сумму просто уменьшается налоговая база. То есть если вы, например, потратили за год на лечение сумму в пределах 150 тысяч рублей, то можете вернуть налоги с этой суммы — 13% от нее.

Таким образом, за 2023 год на руки можно получить 15 600 рублей за себя и 6500 за обучение ребенка, с 2024 года это будет 19 500 и 14 300 рублей соответственно.

Как оформить вычет по упрощенке

Прежде, для того чтобы податься на вычет, нужно было сохранить и предоставить в налоговую документы, подтверждающие, что вы платно учились, лечились, занимались спортом или делали страховые взносы. При подаче заявления нужно было приложить к нему доказательства: копии договоров на оказание соответствующих платных услуг (образовательные, медицинские, физкультурно-оздоровительные и другие) и лицензий на осуществление соответствующей деятельности, а также чеки на оплату.

Чтобы получить налоговый вычет по упрощенке, достаточно попросить организацию, где вы оплачивали и получали услуги, передать данные в налоговую. Председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков говорит, что в этом случае по итогам года ФНС сама подсчитает, сколько может вам вернуть, и в личном кабинете на сайте налоговой появится предложение подать заявление на упрощенный вычет. В таком заявлении достаточно будет указать лишь реквизиты счета.

Тем не менее он советует не выбрасывать документы: если что-то у налоговой не срастется она может все-таки запросить их.

— Перед предоставлением вычета налоговый орган обязан провести камеральную проверку, — говорит Павел Зюков. — Мы рекомендуем сохранить договор с организацией, а также документы, подтверждающие оплату.

Хотя упрощенка уже начала действовать, первые выплаты по ней можно будет получить только в следующем году — по итогам 2024 года. Пока же можно подать документы на вычет по старинке — в этом году можно оформить вычеты за 2021, 2022 и 2023 годы.

Взято Источник

15.01.2024