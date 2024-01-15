Несколько месяцев мама Тимофея Олеся Корнаушенко добивалась госпитализации в федеральный центр, но она постоянно откладывалась

Мальчик Тимофей из Михайловского района, который получил тяжелейшую травму головы, отправился на лечение в Москву.

Напомним, что в сентябре прошлого года он упал с велосипеда, получив при этом серьёзную травму головы – образовалась огромная гематома. Ребенка даже вводят в медикаментозный сон из-за постоянной боли.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что дату согласовали на 15 января.

Кроме того, стало известно, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль госпитализацию ребёнка.

Утром 15 января Тимофея увезли из больницы в аэропорт. Как сообщает его мама, они благополучно приземлились в Москве и уже встретились с медиками. Перелёт Тимофей перенёс хорошо.

После лечения ребенку потребуется длинная реабилитация, на которую уйдёт много средств: в прошлом году у Олеси умер муж, и теперь женщина тянет на себе всю семью.

Взято отсюда