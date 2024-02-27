В эту субботу, 2 марта, на площадке Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ (пр. Ленина, 54) пройдет полуфинал седьмого сезона Юниор-Лиги КВН Алтайского края. Начало игры в 17:00, вход свободный. Также в группе Лиги во ВКонтакте можно будет посмотреть трансляцию игры.

За прохождение в финал будут соревноваться четырнадцать команд из школ и ссузов Алтайского края и Кемеровской области, которые в этом сезоне принимали участие в Фестивале, а также стали победителями регионального Фестиваля «С КВНом веселее!» в Смоленском районе и игры КВН «Кубок Молодых» в Рубцовске. На полуфинальной игре краевой Юниор-Лиги КВН команды представят перед зрителями и жюри визитные карточки и сыграют в конкурс, включающий себя набор из текстовых и музыкальных шуток. Кроме того, на игре будут подведены итоги конкурса скетчей, который проводится в группе Лиги во ВКонтакте. Видео публикуются с тегом #ЮниорКВН22скетч.

«И самим участникам, и нам – организаторам интересны новые современные форматы. Сейчас развивается и детский стендап, и детская импровизация. И здорово, что у ребят есть интерес к юмору в любом его проявлении. Мы постепенно добавляем нововведения и решили в этот раз предложить командам перед игрой еще посоревноваться в конкурсе юмористических видео для соцсетей», – комментирует директор Юниор-Лиги КВН Алтайского края Ксения Попова.

Напомним, основным организатором Лиги в регионе является АКО «Российский Союз Молодежи». Юниор-Лига КВН Алтайского края с 2016 года подтверждает статус единственного официального Представительства Всероссийской Юниор-Лиги Международного Союза КВН на территории региона, поэтому Чемпион сезона алтайской лиги традиционно представляет край на Международном Фестивале детских команд КВН, который ежегодно проходит в Анапе.

Взято отсюда