Полуразрушенные дома в Рубцовске наконец отремонтируют: новые подробности в скандальном деле УК «Соломон»

Против руководства УК завели два уголовных дела, одно из них — по статье о присвоении средств

В аварийных домах в Рубцовске, которые кинула скандально известная УК «Соломон», все-таки отремонтируют. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» местный депутат Андрей Чернобай. NGS22.RU он рассказал новые детали дела.

— Их [дома] передали компании, оказывающей работу по аварийным ситуациям. Между ней и мэрией Рубцовска заключен контракт в рамках бюджетного финансирования. Договор предусматривает (со слов администрации) работу по аварийно-диспетчерскому обслуживанию. То есть, если прорвало трубу общедомовую, жители имеют право обратиться [в компанию]. Если кран поменять или еще что-то, в квартире, это за свой счет.

Напомним, под управлением УК «Соломон» несколько десятков многоквартирных домов. В каждом из них были большие проблемы: от разрушенных подъездов до отопления, которого нет. Ранее NGS22.RU писал, как ситуацию видят жильцы и чиновники.

УК «Соломон» взяла дома под управление в апреле этого года. Рубцовчане считают, что за это время компания никак не улучшила условия. Даже сантехника, по словам рубцовчанки, у «управляшки» нет. Вернее, не было. Вскоре после огласки в СМИ и проверки прокуратуры УК закрылась.

В прокуратуре Рубцовска «НГС.Барнаул» ответили, что «Соломон» нарушил законодательство сразу в нескольких сферах: пожарной, санитарно-эпидемиологической и жилищной.

Корреспондент «НГС.Барнаул» звонила директору Дмитрию Семенихину, но он не взял трубку. Позже стало известно, что он и учредитель Евгений Соснов стали фигурантами уголовного дела. Сейчас они в СИЗО и ждут суда по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Однако это не единственная статья, по которой будут судить руководство «Соломона».

— Одно уголовное дело афишируется в СМИ, второе почему-то нет. Второе возбуждено по статье о присвоении денежных средств. Поэтому у меня есть надежда, что все-таки людям деньги вернут, — говорит Андрей Чернобай.

В одном из домов, по адресу улица Громова, 10, объявлено локальное ЧС. Подрядчик ремонтирует канализацию и систему водоснабжения, рассказал чиновник. Что изменилось в других домах, депутату пока неизвестно.

Кроме того, по словам Чернобая, мэрия ищет новую «управляшку» для многострадальных домов.

— Мне хотелось бы, чтобы администрация [Рубцовска] создала муниципальную компанию. Потому что дома находятся в печальном состоянии, а УК — это бизнес. Ни один бизнес убыточные дома себе не возьмет.

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12.01.2024