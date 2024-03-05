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Судя по данным Downdetector, сообщения о сбоях приходят из США, Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и других стран

Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram* из разных стран сообщают о масштабных сбоях в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, сообщает РИА Новости.

Многие пользователи не могут войти в аккаунты, не загружается лента новостей, не работает раздел Reels.

Ранее в работе мобильных приложений “Тинькофф-банк” и “Тинькофф Инвестиции” произошел сбой, пишет “Коммерсант”. В пресс-службе кредитной организации заявили, что проблемы возникли только у небольшого числа клиентов, масштабный сбой не зафиксирован.

*социальные сети Instagram и Facebook запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

Взято отсюда