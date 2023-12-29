Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Число сбоев достигло трех тысяч

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России достигло трех тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Downradar.

Наибольшее число сбоев зафиксировано в Москве – 764 сбой, Санкт-Петербурге – 65 сбоев, в Екатеринбурге, Уфе, Казани и Новосибирске. Сообщения о сбоях также фиксируются в других регионах России.

Незначительные сбои в работе мессенджера наблюдаются в Киеве (56), Ташкенте (36) и Минске (32).

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