Telegram Фото: unsplash.com

Пользователи приложения испытывают проблемы с отправкой видеосообщений. Они начали писать о неполадках на официальной платформе для жалоб

18 января в мессенджере Telegram произошел массовый сбой в работе, сообщает ТАСС.

По словам пользователей, на устройствах, которые работают на iOS, начались проблемы с отправкой видеосообщений. Мессенджер их долго загружает, а также меняет формат на обычные видео.

Помимо этого, иногда приложение вообще не дает отправить видеосообщение и отключается.

Взято отсюда