Telegram Фото: unsplash.com
Пользователи приложения испытывают проблемы с отправкой видеосообщений. Они начали писать о неполадках на официальной платформе для жалоб
18 января в мессенджере Telegram произошел массовый сбой в работе, сообщает ТАСС.
По словам пользователей, на устройствах, которые работают на iOS, начались проблемы с отправкой видеосообщений. Мессенджер их долго загружает, а также меняет формат на обычные видео.
Помимо этого, иногда приложение вообще не дает отправить видеосообщение и отключается.
Взято отсюда