Телефон. Мобильная связь Фото: Freepik.com

Разработчики создали новую функцию для пользователей популярного мессенджера. Особенно она понравится тем, у кого есть более одной учетной записи

Пользователи мессенджера WhatsApp* теперь могут пользоваться двумя аккаунтами одновременно, сообщает ТАСС.

“Больше не нужно выполнять выход при каждой смене учетной записи, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта”, – говорится в блоге мессенджера.

Для подключения второго аккаунта понадобится второй номер телефона и сим-карта или телефон, который поддерживает несколько сим-карт или eSim (виртуальные сим-карты).

* принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta.

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