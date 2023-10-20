Пользователи WhatsApp* могут сидеть в двух аккаунтах одновременно
Телефон. Мобильная связь Фото: Freepik.com
Разработчики создали новую функцию для пользователей популярного мессенджера. Особенно она понравится тем, у кого есть более одной учетной записи
Пользователи мессенджера WhatsApp* теперь могут пользоваться двумя аккаунтами одновременно, сообщает ТАСС.
“Больше не нужно выполнять выход при каждой смене учетной записи, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта”, – говорится в блоге мессенджера.
Для подключения второго аккаунта понадобится второй номер телефона и сим-карта или телефон, который поддерживает несколько сим-карт или eSim (виртуальные сим-карты).
* принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta.
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