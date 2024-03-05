Заседание гордумы Барнаула Фото: Виталий Барабаш

В первую пятерку самых упоминаемых депутатов Барнаульской городской Думы по итогам прошлого месяца попали представители одной партии

В феврале депутаты Барнаульской городской Думы чаще упоминались в региональных СМИ, нежели в начале года. В топ-5 самых медийных снова попали те, кто закрепился в первой пятерке медиарейтинга и в прошлом месяце. При этом сразу половина народных избранников выпала из информационной повестки – они завершили февраль с нулевой упоминаемостью.

На позицию главного лидера вернулась председатель БГД Галина Буевич, которая в три раза нарастила свою медиаактивность по сравнению с январем.

Фото: Толк

В прошлом месяце депутат участвовала в заседаниях и совещаниях в городской администрации, в мероприятиях по случаю 23 Февраля. Буевич рассказала СМИ об увеличении расходов на обращение с безнадзорными животными и об учреждении выплаты семьям бойцов, которые погибли в ходе спецоперации. Также ее упоминаемость в феврале связана с выборами нового ректора в АГИК (спикер ушла с этой должности год назад).

На вторую строчку опустился Дмитрий Денисов, который в январе был самым медийным депутатом БГД. Как и в начале года его упоминаемость в феврале связана с запуском нового здания городской поликлиники №14, которое начало принимать пациентов.

Депутат Вячеслав Перерядов поднялся на третью строчку рейтинга. В феврале он участвовал в обсуждении вопроса о развитии городского общественного транспорта и сборе гуманитарной помощи для СВО.

Четвертое место заняла Марина Понкрашева, которая поднялась на одну строчку. Ее положение в рейтинге обеспечило участие в различных мероприятиях.

Пятерку лидеров вновь замыкает депутат Кристина Юстус, чья основная упоминаемость в прошлом месяце связана с отправкой гуманитарного груза в зону СВО ко Дню защитника Отечества и работой штаба общественной поддержки Алтайского края.

Так распределились места в медиарейтинге в феврале 2024:

Фото: Толк

Еще 20 народных избранников (из 40) завершили месяц с нулевой упоминаемостью. Это Дмитрий Абалымов, Азер Алиев, Людмила Ананьина, Инна Анисимова, Анатолий Барсуков, Светлана Бочкова, Иван Гладких, Алина Горлова, Валерий Касплер, Павел Кравченко, Степан Лютов, Дмитрий Мавлютов, Сергей Немчинов, Михаил Разливинский, Диана Рудакова, Николай Савинский, Андрей Солодилов, Захар Торычев, Николай Ушаков и Анна Юферева.

Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний в информационных агентствах, на порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк”, “Амител”, “Атмосфера”, “Аргументы и Факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести Алтай”, “Катунь 24”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Московский комсомолец на Алтае”, “Алтайская правда”. Подсчет для рейтинга производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце. Нулевая упоминаемость означает, что поисковики сайтов (указаны выше) и поисковые системы не отобразили упоминание депутата в выбранный период.



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