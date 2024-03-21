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Помогали с огородом и уборкой двора: как волонтеры оберегают бабушку погибшего на СВО бойца из Барнаула

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Волонтеры помогли спасти от подтопления дом бабушки погибшего бойца из Барнаула

Помогали с огородом и уборкой двора: как волонтеры оберегают бабушку погибшего на СВО бойца из Барнаула

Вот уже год активисты помогают пожилой женщине. Скриншот видео ОНФ

В Барнауле волонтеры Молодёжного крыла Народного фронта в Алтайском крае взяли под свое шефство бабушку погибшего бойца СВО. Надежда Харламкова потеряла внука Артема в марте прошлого года, и с тех пор активисты стараются помогать женщине по хозяйству.

Как рассказала координатор команды Молодёжного крыла Народного фронта в Алтайском крае Александра Ведяшкина, с прошлого года команда стала поддерживать Надежду Харламкову. Прошлой весной волонтеры помогли привести в порядок приусадебный участок, летом помогали с прополкой огорода, а на днях приехали, чтобы расчистить снег.

– Когда подошли к дому, увидели, что он находится под угрозой подтопления. Нужно было этот вопрос срочно решать. Здесь оперативно сработали специалисты администрации, спасибо им большое! – отметила координатор.

Подвал женщины полностью затопило талыми водами. Вода подступала к жилой части дома, и поэтому активисты из АПЭК и строительного колледжа оперативно занялись расчисткой территории от снега и отбили наледь. На место вызвали сотрудников ГО ЧС.

– Ребята такие молодцы. Помогают уже не первый раз. Сейчас разбили лед во дворе, очистили отмостку, вода стала уходить. Несколько дней сама мучилась с ломом – так, что рука болела. Раньше внучок все это делал, а теперь одна осталась, дети разъехались по другим городам. Решила обратиться в Народный фронт. Спасибо, что сами помогли, и привлекли специалистов, – отметила жительница Барнаула Надежда Харламкова.

К слову, воду из подвала откачали в тот же день. А ситуацию с подтоплением взяли на контроль в администрации Центрального района. Теперь специалисты регулярно ездят к женщине и проверяют уровень воды.

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Взято отсюда
21.03.2024

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