Помогали с огородом и уборкой двора: как волонтеры оберегают бабушку погибшего на СВО бойца из Барнаула

Волонтеры помогли спасти от подтопления дом бабушки погибшего бойца из Барнаула

Вот уже год активисты помогают пожилой женщине. Скриншот видео ОНФ

В Барнауле волонтеры Молодёжного крыла Народного фронта в Алтайском крае взяли под свое шефство бабушку погибшего бойца СВО. Надежда Харламкова потеряла внука Артема в марте прошлого года, и с тех пор активисты стараются помогать женщине по хозяйству.

Как рассказала координатор команды Молодёжного крыла Народного фронта в Алтайском крае Александра Ведяшкина, с прошлого года команда стала поддерживать Надежду Харламкову. Прошлой весной волонтеры помогли привести в порядок приусадебный участок, летом помогали с прополкой огорода, а на днях приехали, чтобы расчистить снег.

– Когда подошли к дому, увидели, что он находится под угрозой подтопления. Нужно было этот вопрос срочно решать. Здесь оперативно сработали специалисты администрации, спасибо им большое! – отметила координатор.

Подвал женщины полностью затопило талыми водами. Вода подступала к жилой части дома, и поэтому активисты из АПЭК и строительного колледжа оперативно занялись расчисткой территории от снега и отбили наледь. На место вызвали сотрудников ГО ЧС.

– Ребята такие молодцы. Помогают уже не первый раз. Сейчас разбили лед во дворе, очистили отмостку, вода стала уходить. Несколько дней сама мучилась с ломом – так, что рука болела. Раньше внучок все это делал, а теперь одна осталась, дети разъехались по другим городам. Решила обратиться в Народный фронт. Спасибо, что сами помогли, и привлекли специалистов, – отметила жительница Барнаула Надежда Харламкова.

К слову, воду из подвала откачали в тот же день. А ситуацию с подтоплением взяли на контроль в администрации Центрального района. Теперь специалисты регулярно ездят к женщине и проверяют уровень воды.

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Взято отсюда

21.03.2024