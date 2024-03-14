Помогли отбиться: появилось видео нападения стаи бродячих собак на бийчанку

11-летняя девочка после укуса вынуждена в течение длительного времени получать серию уколов

В социальных сетях Бийска выложили видео с камер “Сотрудника” нападения стаи бездомных собак на несовершеннолетнюю. Происшествие произошло 12 марта в районе Городского дворца культуры, за пешеходным переходом. На видео видно, как девочка прошла “зебру” и остановилась из-за надвигающихся на нее собак. Одна из них сразу набросилась на ребенка, к ней присоединились другие. Юная бийчанка некоторое время отступала от страха и боли от первого укуса, и, потеряв равновесие, упала. Прохожие, которые оказались ближе всего к девочке, не отреагировали на происходящее активно, зато на помощь ей бежали сразу несколько человек, которые находились намного дальше. По словам мамы девочки, один парень отпугнул собак и остался с ее дочкой до ее приезда.

История получила резонанс, с родителями пострадавшей связались с мэрии, от предложенной помощи они отказались.

– Всегда говорили,что собаки становятся опасными именно тогда, когда сбиваются в стаю. Такая собака – уже не друг человека, и как бы печально не звучало – эти стаи нужно убирать навсегда! – делятся мнениями в комментариях соцсети ВКонтакте “Инцидент Бийск”.

Больше всего пугает горожан, что такие большие стаи собак передвигаются даже не в черте города, не в промзоне или отдаленном поселке. Многие озадачились вопросом: как вести себя в случае нападения собак?

При этом люди понимают, что в одночасье избавиться от стаи собак, которая сложилась на улицах, сложно. Действующая передержка для животных “Преданность” в настоящее время заполнена по максимуму, там более 130 животных.

– Что носить с собой: электрошокер, баллончик? Как себя вести при нападении стаи? Взрослому трудно среагировать, а ребенку – тем более, – переживают за пострадавшую горожане.

Администрации напомнили, что собаки – в их зоне ответственности, движимое муниципальное имущество.

– Если бы у собаки был хозяин, он сейчас должен был бы возместить ущерб и выплатить за моральный вред. Соответственно, сейчас возмещать ущерб обязана администрация. Пишите туда, указывайте, какой имущественный вред причинен (что пострадало, одежда, портфель и т.д.), сколько это стоит, сколько денег потрачено на лечение и сколько требуете за моральный вред. Дождитесь ответа, если ответ не устроит – обращайтесь в суд, – посоветовали в комментариях маме 11-летней пострадавшей.

Бродячих животных опасаются также хозяева домашних – шансов, что стая отреагирует на их питомца, намного больше, чем на обычного человека.

– Я со своим псом гуляю, меня постоянно окружают, баллончиком их отпугиваю, – делятся советами “собачники”.

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Взято отсюда