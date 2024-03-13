Помогут всем: в Бийске рассказали, в каком порядке спецмашины откачивают лужи

Помощь направляется одновременно в несколько точек

Обращения, поступающие на ТГ-канал главы города Виктора Щигрева не остаются без ответа. Живой диалог позволяет бийчанам вовремя сообщать о возникающих проблемах и принимать меры к их решению. Конечно, основная тема сейчас – это талые воды. Лужи во дворах многоквартирных домов, в частном секторе, на дорогах, по которым движется транспорт. Самые глубокие и опасные места – просят обезопасить знаками, засыпать кирпичами или направить машину для откачки воды.

На ул. Липового, у стадиона Юбилейный, обратите, пожалуйста, внимание на образовавшееся водохранилище, а именно но глубокие ямы в нем. Если возможно, хотя бы кирпичами на время “межсезонья” засыпать бы их.

Сильно топит ул. Кутузова 88.

На Ленинградской, от Можайского в сторону Кутузова установили знак “кирпич”.

ул. Андреевская тонет, машины по тротуарам лужи объезжают, Амурская – Ткацкий огромная лужа, в ней с прошлого года глубокие ямы. Байкальский – Садовая такая же огромная лужа.

От бийчан даже поступают предложения на самые проблемные участки “бросать все силы”, чтобы качественно и досуха убирать участок, а не направлять технику по всему городу сразу. В мэрии на это дали ответ, что помощь должна быть оказана всем.

– Пока пять машин откачивают одну лужу, а затем одновременно едут и сливаются, в другом месте вода зайдет в дом – пострадает мебель, продукты, люди, в третьем в лужах глохнет транспорт, в четвертом и так далее. Стараемся минимизировать проблемы сразу на определенном количестве участков. А где-то нужна не откачка, а перекачка, – пояснили в администрации.

От тех, кто помощь получил, поступает благодарность:

– Спасибо, что поставили предупреждаюший знак на ул. Волочаевской. И отдельное спасибо за уборку, чистку снега в этом году на горе-ДСУ1, пост ГАИ. Пешеходные зоны прочищены, вокруг остановок все отлично убрано.

Жители частного сектора вообще говорят, что горожане преувеличивают проблемы – и иногда достаточно надеть резиновые сапоги.

– Нам, в частном секторе, вообще никто не чистит и не откачивает. Земля так промерзла, что грязища будет долго. Невозможно всю воду откачать. Кто может передвигаться пешком – это лучший выход и резиновые сапоги в помощь.

прогноз погоды , погода точная на неделю ,

Взято отсюда