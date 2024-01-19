Помолился и нырять. Алтайские депутаты о том, зачем им ледяная прорубь на Крещение

Некоторых не останавливают даже 36-градусные морозы

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19 января православные христиане отмечают великий праздник Крещение. Традиционно в этот день принято окунаться в купель с освященной водой, что и делают и многие жители Барнаула и всего края. Аmic.ru поговорил с алтайскими депутатами, практикующими закаливание в крещенские дни, и задал главный вопрос: зачем они это делают. Подробнее – в материале.

С прорубью на “ты”

Депутат Алтайского Заксобрания Александр Николайчик закаляется уже больше 20 лет. Он вырос в спортивной семье, где родители прививали полезные привычки с самого детства, объясняет он. Поэтому с холодной прорубью политик на “ты”.

“Помню, на крещенские купания как-то стоял мороз 36 градусов. Купели закрыли, а окунуться очень хотелось. Пришлось купаться в проруби, которую специально сделали себе “моржи”. Ну не изменять же традициям!” – рассказал Николайчик.

Воспитанников, занимающихся в его военно-спортивном клубе, политик также пытается приучить к закаливанию. “У нас с ребятишками купание каждое утро. Выезжаем, закаливаемся с ними. Если на сборах в Горном Алтае, обязательно купаемся и в Катуни, и в любой горной речке”, – делится он.

В эти крещенские купания депутат намерен не изменять традициям. Обещает, что обязательно окунется в ледяную купель.

“Вода кажется даже теплой”

Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко впервые нырнул в прорубь на Крещение больше 10 лет назад. Изначально, рассказывает он, была цель просто поучаствовать в обряде, поставить, так сказать, галочку. С тех пор обряд превратился в полезную привычку.

“В первую очередь, закаляюсь для здоровья. Это проверка своих сил, возможностей, попытка перебороть страхи, например, холодной воды. На самом же деле не все так страшно: вода, когда в нее заходишь, кажется даже теплой”, – рассказывает Струченко.

Сергей Струченко на крещенских купаниях

Окунается депутат не только на Крещение, но и в другие дни: купается в проруби, ледяных озерах, обливается водой на морозе. Правда, из-за занятости, признается он, практиковать полезную привычку получается реже.

“Количество моих знакомых и друзей, которые практикуют купание в ледяной проруби и закаливание, растет. Кто-то даже каждую неделю ездит на озеро Пионерское. Некоторые просят у меня совета: как лучше разогреться перед купанием”, – говорит политик.

В семье депутата также практикуют закаливание – супруга даже состоит в тематическом клубе, рассказывает собеседник. Кроме того, она еще тренер по плаванию и обучает закаливанию других. Зимой же оба супруга ходят босиком по снегу – все ради того, чтобы укрепить здоровье.

“Эмоции на всю жизнь”

Депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова первый раз поучаствовала в крещенских купаниях в 2017 году.

“Конечно, было страшновато, но это того стоило. Это ведь не только очищение от грехов для духовной жизни, но и своего рода экстрим. Эмоции, когда я заходила в воду, запомнила на всю жизнь, их невозможно было сдержать. Потом сидишь в тепле, отогреваешься горячим чаем с медом и брусникой и испытываешь умиротворенность…” – поделилась Боровикова.

Позже политику пришлось отказаться от “ледяной” привычки из-за проблем со здоровьем. Однако христианским обычаям старается не изменять. Ежегодно на Крещение, ранним утром, обливается святой водой, признается депутат.

“Так и намного безопаснее. Нередки случаи, когда людей, купающихся в необорудованных местах, уносило течением реки”, – обратила внимание Боровикова.

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