Астрология, гороскоп. Знаки зодиака Фото: visualhunt.com

На этой неделе Тельцам стоит быть решительными, Львам – открыто заявлять о своих чувствах, а Скорпионам – держать язык за зубами

Профессиональный барнаульский астролог Светлана Коноплёва рассказала “Толку”, что ждет каждый знак зодиака на неделе с 23 по 29 октября.

Овен

Овнам стоит быть внимательными к своему здоровью и потребностям близких людей. Тогда даже низкий уровень энергии не помешает успеху представителей знака.

Телец

Тельцам важно не стараться угодить всем. Астролог советует быть решительными в своих намерениях и выделить время, чтобы побыть наедине с любимым человеком.

Близнецы

Близнецам звезды советуют обратить внимание на качество коммуникации с окружающими, избегая лжи и сплетен. А в общении со второй половиной важно быть готовыми прийти к компромиссу.

Пара. Ужин. Ресторан. Романтика. Фото: Pexels

Рак

Ракам стоит быть внимательными к своему иммунитету, велик риск ухудшения самочувствия. А вот в отношении других людей стоит быть менее активными.

Лев

Львам советуют смотреть с оптимизмом на все происходящие события этой недели. Открыто заявляйте о своих чувствах и будьте бережнее со своими финансами.

Дева

Девам в этот период может не хватать уверенности в себе. Важно заручиться поддержкой близких и не бояться экспериментировать, даже в личных отношениях.

Рыжие волосы. Рыжеволосая девушка Фото: Unsplash.com

Весы

У Весов благоприятная неделя. Астролог предупреждает, что нужно только научиться открыто выражать свои эмоции и внятно заявлять о желаниях.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют держать язык за зубами. Они, сами того не понимая, способны обидеть окружающих. Нужно чаще улыбаться и быть на позитиве.

Стрелец

Стрельцам в этот период следует доверять своей интуиции, принимая решения. Также важно быть открытыми в проявлении романтических чувств.

Мужчина. Пес. Питомец Фото: Unsplash.com

Козерог

Представителям знака нужно не зацикливаться на неудачах, тогда неделя пройдет легко. Будьте внимательны к своим близким, им может потребоваться поддержка.

Водолей

Водолеям звезды советуют запастись терпением и все трудности воспринимать без досады. У представителей знака это точно получится, если верить в себя.

Рыбы

У Рыб будет настрой больше романтический, чем рабочий. Это хорошее время, чтобы наладить или узаконить отношения с близким человеком.

Источник

горняк

горняк22