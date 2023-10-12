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Помощники фельдшеров появятся в алтайских медорганизациях

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Специалистов начали готовить на базе Барнаульского медицинского колледжа

Фото: pxhere.com

Помощники фельдшеров появятся в Алтайском крае. Об этом рассказал врио министра здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Специалистов уже начали готовить на базе Барнаульского медицинского колледжа. Программа будет длиться до декабря. 

Пока будущие помощники фельдшеров занимаются изучением теории, но вскоре приступят к практике.

В работе основной задачей сотрудников будет оказание первой помощи и медицинских услуг для пациентов. 

город Горняк

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