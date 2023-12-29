Помощники Деда Мороза: в Бийске дети получили подарки и побывали на ТВ

Новогодние мечты Даши и Саши помог осуществить Андрей Абрамов, депутат АКЗС

В Алтайском крае с 2018 года сложилась добрая традиция проводить «Ёлку желаний»: на зеленой красавице развешивают не простые шары, на каждом из них – небольшая мечта ребенка, ведущая к большим свершениям.

От детей из Бийска – 37 шариков. Все они уже разобраны взрослыми, и никто из ребят не останется без подарка.

Андрей Абрамов, депутат АКЗС, снял с ёлки два новогодних шарика и исполнил мечту Даши, которая хотела уточку Лялю Фан-Фан, и Саши, который выбрал мягкую подушку – кота Батона.

– Мечты должны сбываться, – уверен Андрей Александрович. – Особенно, в канун Нового года, особенно – детские мечты. И нам, взрослым, не так много надо сделать, чтобы их осуществить. У меня самого трое детей, и я знаю, как важно сейчас сохранить в них веру в чудо. Для меня эта акция – замечательная возможность сделать добро.

В Бийске дети получили подарки к 2024 году и побывали на ТВ Фото: Сергей Кулыгин, “БР”В Бийске дети получили подарки к 2024 году и побывали на ТВ Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Чаепитие в теплой атмосфере и экскурсия по закулисью Бийского телевидения стала неожиданной не только для ребят, но и для их родителей.

– Сегодня желание дочки сбылось, – искренне благодарит Марина, мама Даши. – Очень она хотела сюда попасть, не только из-за желанного подарка, но и чтобы посмотреть, как устроена работа на телевидении. Даша – очень открытая девочка, гостеприимная, коммуникабельная. Ее все очень любят, бабушки во дворе – просто обожают.

В Бийске дети получили подарки к 2024 году и побывали на ТВ Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В доме у Даши Полушкиной много питомцев – девочка мечтает стать ветеринаром. В этом году она проявила себя настоящей маминой помощницей.

– В конце августа, прямо перед школой, когда я наводила дома порядок, случайно упала, развешивая тюль. Даша мне вызвала «скорую», а потом где-то месяц я ходила на костылях. Дочка взяла на себя приобретение продуктов, подметала, помогала картошку чистить, мыть посуду.

Два сладких подарка и вместо одной желанной уточки – целых две – так тронули девочку, что она даже расплакалась.

– У меня есть два кота и кошка: Боря, Тика и Ляля. Я очень люблю всем помогать: готовить, на своей полке убираться – там много чего можно найти из моего детства интересного, – хитро добавляет девочка. – Хочу, чтобы поскорее наступил Новый год, и я его встречу со своей новой подружкой, уточкой Софией и сумочкой Ромой.

В Бийске дети получили подарки к 2024 году и побывали на ТВ Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В образе Уэнсдэй, популярной киногероини, Даша записывает на ТВ свою первую программу, абсолютно не боится камеры и очень органично смотрится в кадре.

В Бийске дети получили подарки к 2024 году и побывали на ТВ Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Улыбка появляется и на лице серьезного мальчишки Саши Берестова, ученика второго класса кадетской школы, когда он видит мордочку длинного кота-подушки, выглядывающего из подарочного пакета. Учиться в школе Александр начал с шести лет, и говорит, что сейчас у него идет военная подготовка.

– Мне нравится быть кадетом. В обычной школе такого нет, а у нас утром – построение, научат всему. Я считаю, что сначала нужно пойти в армию, а потом я стану военным, – решил для себя он.

В Бийске дети получили подарки к 2024 году и побывали на ТВ Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Саша из многодетной семьи, самый младший ребенок. Несмотря на это, у него есть и свои обязанности: может и посуду помыть, «приготовить что-то вкусное», например, пиццу. Александр верит в Деда Мороза, и даже написал ему письмо со своей главной мечтой: «чтобы все было хорошо, и не было ничего плохого».

– Я знаю, что Дед Мороз живет в Москве. Сам он не успевает разнести все подарки за одну ночь, и потому хорошо, что у него есть помощники, – смеется Саша, обнимая кота Батона.

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Взято отсюда