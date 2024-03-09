“Понаехало с СВО!”. Вопиющий случай произошел в Уссурийске

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09 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Уссурийске ветеран СВО снял видео на парковке, где его оскорбил мужчина, решивший оставить машину на месте для инвалидов. Ветеран сделал предупреждение, после чего и начался скандал. Пишет “Царьград”.

К сожалению, случаи подобные данному происходят с достаточной регулярностью. Однако, к счастью, большинство из них становится объектом общественного обсуждения, что в конечном итоге приводит к корректировке ситуации в лучшую сторону. Недавно, мы стали свидетелями очередного инцидента, произошедшего в городе Уссурийске, где водитель безразлично припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов, рядом с торговым центром “Русский рынок”.

Замечание о данной проблеме было сделано ветерану специальной военной операции (СВО) России на Украине, который вернулся с фронта в мирную жизнь, лишившись при этом одной из ног. В ответ на упомянутую проблему, водитель высказался довольно грубыми словами: “Может, оторвать и тебе вторую ногу?”. Такая реакция явно недопустима, даже если водитель почувствовал себя оскорбленным.

Несмотря на все это, ветеран попытался сфотографировать автомобиль, чтобы предоставить необходимую информацию на рассмотрение компетентных органов. Однако водитель снова проявил агрессию, назвав ветерана “понаехавшей с СВО мразью”. Это, безусловно, крайне неадекватная реакция. Даже если водитель почувствовал себя оскорбленным, такой ответ нельзя считать уместным.

Однако, удалось зафиксировать номера автомобиля. Благодаря неусыпной работе бойца с позывным “Кипиш”, произошедшая ситуация пришла в широкую огласку.

Стало известно, что боец “Кипиш” получил ранение во время наступления в районе Угледара. Во время этой операции он ползком, без одной ноги, подбирал на себя и перетащил четырех своих товарищей к месту эвакуации. Он оставался на месте еще пять часов, ожидая своей эвакуации, в то время как ожесточенные бои продолжались.

ФОТО: FREEPIK.COM

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Автор: glavred

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