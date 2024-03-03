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Попов рассказал, как теперь будут оценивать эффективность главврачей на Алтае

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По словам главы краевого Минздрава, нужно разбираться в причинах увольнения каждого работника

Попов рассказал, как теперь будут оценивать эффективность главврачей на Алтае

Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

В Алтайском крае будут оценивать эффективность руководителей медучреждений по количеству уволившихся сотрудников. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, передают “Вести Алтай”.

На коллегии регионального Минздрава руководитель также подчеркнул, что необходимо “скрупулезно разбираться” в причинах каждого увольнения.

Как отмечает издание, на сегодня краю не хватает 1500 врачей и примерно 1200 медработников среднего звена. Текучку кадров снизили благодаря изменению подхода и выявлению индивидуальных потребностей сотрудников. Сейчас ведомство ставит задачу удержать уже работающих специалистов и привлечь новых.

Ранее Попов рассказывал, что по итогам 2023 года в крае остановился отток врачей, но убыль кадров среднего медперсонала замедлилась недостаточно.

горняк

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