Поправки в закон: как пройдут выборы президента – 2024 при военном положении

Выборы. Голосование Фото: Евгения Кочеткова/"Толк"

В России переписали закон о выборах президента. Госдума приняла поправки в третьем чтении. Теперь в законе есть пункты о выборах при военном положении в регионе или всей стране

Госдума приняла закон, который уточнил ФЗ “О выборах Президента Российской Федерации”.

Когда будут выборы президента

Выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года.

По закону с датой выборов Совет Федерации должен определиться не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Поэтому окончательное решение о выборах президента – 2024 будет принято сенаторами в декабре 2023 года.

Выборы президента при военном положении

Законодатели прописали правила проведения выборов в регионах, где введено военное положение.

Если же на территории всей страны вводят военное положение, то решение о назначении выборов откладывается и голосование должно состояться через три месяца после отмены военного положения.

Поправки дали ЦИК права менять правила подготовки к выборам президента в случае военного положения. Как именно – не уточняется.

В настоящее время военное положение действует в четырех регионах, которые были присоединены к России в 2022 году: это Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Другие поправки в закон о выборах президента

Фото– и видеосъемку на избирательных участках смогут вести только “лица, имеющие право на ее осуществление” по закону.

Снимать голосование в воинских частях можно будет только аккредитованным сотрудникам СМИ по согласованию с командиром части.

Во время подсчета голосов смогут присутствовать только те сотрудники аккредитованных СМИ, которые работают в редакции по трудовому договору.

Разрешено софинансирование подготовки и проведения президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов.

Источник

город горняк

горняк22