28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Поправки в закон: как пройдут выборы президента – 2024 при военном положении

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Выборы. Голосование Фото: Евгения Кочеткова/"Толк"

В России переписали закон о выборах президента. Госдума приняла поправки в третьем чтении. Теперь в законе есть пункты о выборах при военном положении в регионе или всей стране

Госдума приняла закон, который уточнил ФЗ “О выборах Президента Российской Федерации”.

Когда будут выборы президента

Выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года.

По закону с датой выборов Совет Федерации должен определиться не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Поэтому окончательное решение о выборах президента – 2024 будет принято сенаторами в декабре 2023 года.

Выборы президента при военном положении

Законодатели прописали правила проведения выборов в регионах, где введено военное положение.

Если же на территории всей страны вводят военное положение, то решение о назначении выборов откладывается и голосование должно состояться через три месяца после отмены военного положения.

Поправки дали ЦИК права менять правила подготовки к выборам президента в случае военного положения. Как именно – не уточняется.

В настоящее время военное положение действует в четырех регионах, которые были присоединены к России в 2022 году: это Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Другие поправки в закон о выборах президента

  • Фото– и видеосъемку на избирательных участках смогут вести только “лица, имеющие право на ее осуществление” по закону.
  • Снимать голосование в воинских частях можно будет только аккредитованным сотрудникам СМИ по согласованию с командиром части.
  • Во время подсчета голосов смогут присутствовать только те сотрудники аккредитованных СМИ, которые работают в редакции по трудовому договору.
  • Разрешено софинансирование подготовки и проведения президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов.

Источник

город горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости