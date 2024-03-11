Ранее мужчина был судим

11 марта 2024, 16:06105Написать комментарий

Жителя Барнаула на три года отправят в колонию строгого режима за угон велосипеда у ребенка. Об этом NGS22.RU рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Харькина.

В мае прошлого года 12-летний мальчик катался на велосипеде в центре Барнаула. Мужчина подошел к ребенку и попросил разрешения проехать вокруг театра драмы. Получив разрешение, барнаулец быстро скрылся из вида, а затем сдал велосипед в ломбард, получив 2,8 тысячи рублей.

Случившееся стало настоящим ударом для ребенка, семья копила на велосипед целый месяц и заплатила более 10 тысяч рублей. Новый так и не купили.

На суде барнаулец признал свою вину и раскаялся. Он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. С учетом предыдущих судимостей мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Взято Источник

11.03.2024