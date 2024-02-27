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Популярный алтайский актер сыграет в новом сериале на ТНТ

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Популярный алтайский актер сыграет в новом сериале на ТНТ

Он исполнит роль якута.

Источник фото: Катунь 24

Актер театра и кино, известный благодаря сериалу «Солдаты», фильмам «9 рота», «Монгол» и многим другим, театральный режиссёр, заслуженный артист Республики Алтай Амаду Мамадаков исполнит комическую роль в сериале «Камера Мотор» на ТНТ. Работа выйдет на экраны 4 марта, сообщает сайт «Новости Горного Алтая» .

Действие сериала происходит в 90-е годы. Владелец видеосалона Коля Виденин попадает под суд и в колонию за то, что случайно включил для школьной аудитории фильм для взрослых. Чтобы развлечь начальника тюрьмы и выйти по УДО, Коля начинает переснимать голливудские блокбастеры с участием заключенных.

«В сериале мы совместили комедию, экшен, ностальгию и тюремную романтику. Я верю, что он понравится всем возрастным категориям», – говорит создатель проекта музыкант Сергей Жуков.

Взято отсюда.

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