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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Экс-министр иностранных дел Литвы, действующий посол в Швеции Линас Линкявичюс, предупредил об опасности “нейтрализации” Калининграда со стороны НАТО в случае вызова Россией Североатлантическому альянсу. Пишет ИА Новороссия.

Он заявил на своей странице в социальных сетях, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало внутренним для альянса и призвал к “нейтрализации” Калининграда. Однако главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко заявил, что Россия способна отразить агрессию со стороны НАТО, независимо от того, от какой страны она исходит.

Коротченко подчеркнул необходимость формирования четкой и ясной позиции России, чтобы все недружественные страны приняли ее во внимание. Он отметил, что Литва, не имея никакого военного потенциала, является клинически русофобской страной, и в случае реальной военной агрессии со стороны Литвы или Швеции, Россия может ответить тактическим ядерным ударом. Сергей Марков, политолог, также отметил, что реализация угрозы “нейтрализации” Калининграда практически невозможна, так как регион защищен ядерным потенциалом России.

Фото: globallookpress.com

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Автор: glavred

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