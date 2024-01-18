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Попытка номер два. Из Барнаула запустят прямые рейсы в Таиланд

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В предыдущий раз полеты так и не состоялись из-за низкого спроса

Попытка номер два. Из Барнаула запустят прямые рейсы в Таиланд

Весной 2024 года из Барнаула запустят прямые чартерные рейсы до таиландского Пхукета. Самолеты будут летать каждые 12 дней, рассказала «Амику» Наталья Гордеева, директор компании «Алтайтурист».

Барнаульцам ANEX Tour предлагает туры с вылетом из Барнаула на 11 ночей. Такой отпуск на двоих обойдется в 209 тысяч рублей. Забронировать путевку можно уже сегодня.

Прямые рейсы до Таиланда хотели запустить еще в ноябре, но тогда все полеты отменились из-за низкого спроса. Цены на путевки на двоих стартовали от 180 тысяч рублей. За такую стоимость можно без проблем улететь с пересадкой в Новосибирске — потому и спрос на прямые перелеты оказался ниже, чем ожидалось.

Вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова в интервью «Амик» уверяет, что это нормальная практика:

— Когда появилась информация о возобновлении рейсов, мы предупреждали, что их могут снять. Это стандартная ситуация: авиакомпании выставляют рейсы, прощупывают, если нет спроса — снимают.

Взято Источник
18.01.2024

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