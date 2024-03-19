Попытка осмыслить эпоху. Актёры алтайского краевого театра драмы готовят постановку про второго космонавта планеты

На Алтае представят спектакль про Германа Титова

Особенность спектакля о Германе Титове в том, что он документальный

Коллектив алтайского краевого театра драмы готовится представить зрителю экспериментальную постановку о нашем знаменитом земляке – Германе Титове. За спектакль, который получил название «Титов. Долгое ожидание», отвечает молодой пермский режиссёр Дмитрий Огородников. Для него это станет уже четвёртой совместной работой с коллективом алтайского театра. Идея рассказать историю Германа Титова у постановщика зародилась несколько лет назад, когда он только начинал сотрудничать с «драмой».

– Когда я улетал из Барнаула после спектакля «Дни нашей жизни», я вдруг узнал, что городской аэропорт назван в честь Титова. Я знал, что Титов сибиряк, но почему-то от меня ушло, что он именно из Алтайского края. Мне кажется важным о нём говорить, потому что о Юрии Гагарине в общей массе мы знаем больше, а о Германе Степановиче меньше. Это будет интересно, – говорит Дмитрий Огородников.

Особенность спектакля о Германе Титове в том, что он документальный. В литературную основу постановки легли документы, письма второго космонавта Земли и его книга «Голубая моя планета». Повествование охватит самые разные периоды жизни Германа Степановича – от детства до момента знаменитого полёта.

Чтобы подробнее познакомиться с жизнью Титова, Дмитрий Огородников посетил мемориальный музей космонавта в селе Полковниково. Сейчас режиссёр вместе с артистами приступили к репетициям и дополняют каркас сценария деталями.

– Я сформулировал, что мне нужно и в каких временных отрезках мы работаем. И вот сейчас мы вышли на финальный этап составления литературной основы. Сейчас процесс больше застольный, мы много разговариваем. Какие-то вещи отпадают, какие-то приходят. Например, актриса на днях сама прочитала и принесла мне материал про детство Титова. Я его тоже читал, но он как-то прошёл мимо. А сейчас он уже идёт в спектакль.

По словам Дмитрия Огородникова, несмотря на то, что в спектакле фигурирует имя Титова, постановка получилась не только о нём. Это своеобразная попытка осмыслить эпоху, в которой жил космонавт, и показать, с чем в то время сталкивались другие люди, стремившиеся покорить космос. В процессе репетиций команда театра побывает в музее космонавта в Полковниково и покажет наброски спектакля его сотрудникам.

Премьера постановки «Титов. Долгое ожидание» состоится 13 апреля на экспериментальной сцене Алтайского краевого театра драмы. Купить билеты на спектакль можно уже сейчас.

Открытие мемориального музея посетили родные, друзья и одноклассники второго космонавта планеты (Подробнее)

Взято отсюда

19.03.2024