Курьера, который доставил отравленный подарок, быстро задержали

Фото: Telegram-канал Baza

Российские Telegram-каналы сообщили о попытке массового отравления в летном училище в Армавире. Неизвестный курьер принес выпускникам, собравшимся на вечер встречи, торт и алкоголь. Позднее выяснилось, что подарок был отравлен.

Сообщается, что курьера уже вычислили и задержали.

Рассказываем, что известно о происшествии в армавирском летном училище и кто принес летчикам отравленный торт.

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Что произошло?

Как сообщил Telegram-канал Fighterbomber, инцидент произошел 21 октября. В Армавирском высшем авиационном училище в Краснодарском крае был банкет, посвященный 20-летию со дня одного из выпусков. На вечер встречи собрались 77 выпускников. По данным Telegram-канала, большинство из них сейчас работает летчиками. В разгар праздника в училище пришел курьер. Он принес выпускникам огромный 20-килограммовый торт и ящик виски. Быстро выяснилось, что ни торт, ни алкоголь никто не заказывал. Впрочем, поначалу они не заподозрили ничего криминального. Некоторые выпускники даже делились фотографиями подарка в закрытых чатах и писали слова благодарности. Но летчики так и не смогли узнать, кто им его отправил. Позднее стало известно, что и в десерте, и в спиртном был сильнодействующий яд. Выпускников пытались отравить. 2

Есть ли пострадавшие?

Нет. Уже когда торт был разрезан, выпускники заподозрили неладное. Их смутило, что найти отправителя так и не получилось. В итоге ни к торту, ни к спиртному летчики не прикоснулись. Вместо этого они принялись вычислять курьера. 3

Как летчики поняли, что торт и виски отравлены?

Telegram-канал Fighterbomber утверждает, что один из присутствующих на вечере офицеров смог получить фото курьера с камеры наружного наблюдения. Далее он отправил изображение мужчины своим товарищам, а те установили личность по собственным каналам. 4

Кто принес выпускникам летного училища отравленный торт?

По данным Telegram-канала, курьером оказался уроженец города Мелитополя Запорожской области. Fighterbomber утверждает, что злоумышленник работал в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины. Сообщается, что сейчас мужчина задержан. Он сознался, что работал на украинскую разведку и намеренно хотел отравить выпускников. Поэтому он добавил в торт, который с нуля был изготовлен уже в Армавире, сильнодействующий яд. 5

Как удалось быстро задержать курьера, который принес отравленный торт?

Сообщается, что когда курьера вычислили, он уже пытался спешно покинуть Краснодарский край. Мужчина успел купить билет на самолет. Но злоумышленника удалось перехватить до вылета и задержать. Теперь правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства неудавшейся попытки массового отравления. В частности, они выясняют, кто в Армавире изготовил злополучный торт.

Горняк22



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