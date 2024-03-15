Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

ВСУ нанесли серию ударов по Белгороду и Белгородской области с использованием артиллерии и дронов. Есть разрушения и пострадавшие

В четверг Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ сразу с нескольких направлений. Сообщается об атаке беспилотников, обстреле артиллерии и попытке диверсии. Рассказываем, что известно о происшествиях в Белгородской области.

Белгород и другие муниципалитеты региона обстреляли ракетами и беспилотниками. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о разрушениях жилых домов. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе повреждения получили почти четыре десятка частных домов, пострадал транспорт, пишет “Интерфакс”.

Есть жертвы. Известно по крайней мере об одном погибшем в результате атак ВСУ: снаряд попал в автомобиль, движущийся по трассе. Водитель погиб на месте, еще четыре человека пострадали, сообщает News.Ru. Есть и другие пострадавшие.

Утром 14 марта 2024 года украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) попыталась атаковать село Сподарюшино в Белгородской области. В Минобороны прокомментировали попытку прорыва ДРГ в Белгородскую область и сообщили о потерях противника, пишет moe-belgorod.ru.

“В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения”, – говорится в сообщении ведомства.

Появлялись слухи о ДРГ на машине с красным крестом. Однако Белгородский оперштаб опроверг сведения о розыске Land Cruiser с украинской ДРГ, пишет РИА Новости. В оперштабе пояснили, что сведения распространяет “вражеская сторона с целью посеять панику”.

Жители приграничного села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области были эвакуированы из-за “серьезных разрушений”. Это село находится всего в нескольких метрах от украинской границы, пишет “МК”.

Взято отсюда