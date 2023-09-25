Пора рисовать стенгазету? Когда День учителя в 2023 году

Букет. Цветы. Роза Фото: pixabay.com

День учителя в России считается одним из самых известных профессиональных праздников. Вероятно, с ним может поспорить за первенство только День медицинского работника

Один из самых важных профессиональных праздников – День учителя – будут отмечать в России совсем скоро, 5 октября.

Раньше дата события менялась ежегодно: учителей чествовали в первое воскресенье октября. Теперь же у праздника есть официальная, постоянная дата. В этот же день празднуют Всемирный день учителя (World Teachers’ Day).

В День учителя педагогам на торжественных мероприятиях вручают грамоты и дипломы, дарят памятные презенты и цветы. Также к празднику традиционно подводят итоги Всероссийского конкурса “Учитель года”.

Изначально смысл Дня учителя был не в букетах, чаепитиях в классе и чествовании любимых преподавателей. Его суть – привлечь внимание к учителям, их положению в обществе, их роли в образовании и развитии.

Всемирный день учителя отмечают более чем в 100 странах.

Выбор даты тоже не случаен. В этот день в 1965 году в Париже на конференции ЮНЕСКО и Международной организации труда было принято рекомендательное постановление “О положении учителей”.