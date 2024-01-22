Пора учиться: сколько стоит получить высшее образование в Алтайском крае

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Дороже всего оплата образования обойдется тем родителям, чьи дети увлекаются творческими профессиями, спортом, юриспруденцией и медициной

В 2024 году во многих барнаульских вузах вырастет стоимость обучения примерно на 4,5%, то есть в пределах уровня инфляции. “Толк” решил выяснить, какие профессии в Алтайском крае получать дороже всего, а какие – дешевле. При анализе данных мы брали специальности только очной формы обучения направления подготовки “бакалавриат” и “специалитет”, а стоимость – за 2023-2024 учебный год.

1 Алтайский государственный университет

Опорный вуз Алтайского края предлагает огромный перечень разнообразных специальностей. Сейчас стоимость обучения в АлтГУ по очной форме составляет от 106 800 рублей до 190 200 рублей.

Самыми дорогостоящими направлениями подготовки являются “Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы”, “Искусство костюма и текстиля”, “Музыкально-инструментальное искусство”.

В конце ценового рейтинга находятся направления “История”, “Документоведение и архивоведение”, “Социология”, “Социальная работа”, “Организация работы с молодежью”, “Регионоведение России”, “Политология”, “Профессиональное обучение (по отраслям)”, “Педагогическое образование”, “Филология”, “Религиоведение”, “История искусств”, “Культурология”, “Сервис”, “Туризм” и “Гостиничное дело”.

2 Алтайский государственный технический университет

В техническом университете представителем самого дорогого направления выступает “Дизайн”. Обучение по этой программе в текущем учебном году составило 209 тысяч рублей. При этом, как отмечают в пресс-службе вуза, эта цифра не менялась на протяжении нескольких лет.

Значительно ниже по стоимости в учебном заведении “Государственное и муниципальное управление”, “Экономика” и “Менеджмент”. За получение такого образование в первый год придется заплатить 110 тысяч рублей.

3 Алтайский государственный медицинский университет

Медицинский вуз бьет рекорды региона по стоимости образование за год. Самым дорогим направлением подготовки традиционно остается “Стоматология”. За обучение нужно будет заплатить 271 300 рублей.

Наиболее доступным в учебном заведении является “Клиническая психология” – 133 300 рублей в год.

4 Алтайский государственный педагогический университет

Цена образования в алтайском педагогическом вузе в основном одинаковая и составляет 97,6 тысяч рублей.

При этом есть два направления, которые значительно отличатся от представленной стоимости. Это “Физическая культура: Физкультурно-спортивное образование” – 143 200 рублей, и “Прикладная информатика” – 114 100 рублей.

5 Алтайский государственный институт культуры

В институте культуры, по данным на сайте вуза, есть только две стоимости. Заплатив 221 390 рублей, можно обучаться по направлению “Хореографическое искусство очная форма“, “Актерское искусство”, “Графика”, “Музыкальноинструментальное искусство“, “Искусство народного пения”, “Дирижирование”, “Музыкознание и музыкально-прикладное искусство“, “Дизайн” и “Декоративноприкладное искусство и народные промыслы“.

За 112 180 рублей доступны “Искусства и гуманитарные науки”, “Туризм“, “Народная художественная культура”, “Социально-культурная деятельность”, “Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия“, “Режиссура театрализованных представлений и праздников“, “Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ“.

6 Алтайский государственный аграрный университет

В аграрном университете наиболее доступные цены на образование, которые колеблются в пределах от 90 до 150 тысяч рублей.

Самыми дешевыми направлениями являются “Экономика“, “Менеджмент” – 90 тысяч рублей. А самым дорогим – “Землеустройство и кадастры” – 150 тысяч рублей.

7 Алтайский филиал РАНХиГС

По данным на сайте Алтайского филиала РАНХиГС по программам бакалавриата очной формы обучения в текущем учебном году было доступно только шесть направлений подготовки.

Самые доступные из списка – “Медиакоммуникации” и “Государственное муниципальное управление”. Их стоимость составляет 150 тысяч рублей. Наиболее дорогое – “Юриспруденция” – 165 тысяч рублей.

Взято отсюда.

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