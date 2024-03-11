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Порфирий Поздний: приметы, что можно и что нельзя делать 11 марта

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Порфирий Поздний: приметы, что можно и что нельзя делать 11 марта

Православная церковь 11 марта чтит память святителя Порфирия

Православная церковь 11 марта чтит память святителя Порфирия. В народе эту дату еще называли Птичий день или день Порфирия Позднего. 

Что можно делать 11 марта

Считалось, что 11 марта нужно покормить птиц: тем, кто это сделает, обязательно улыбнется удача. 

11 марта – хорошее время для рыбалки: клюет даже там, где обычно рыба на крючок с трудом берется. 

Кроме того, в день Порфирия можно готовить посевной материал, орудия труда, составлять планы на предстоящую весеннюю работу в огороде и саду.

В старину, чтобы отогнать нечисть, утром намазывали щеки черной сажей.

Что нельзя делать 11 марта

  • Не стоит кому-либо показывать в этот день свои украшения с камнями: если похвастаться драгоценностью с посторонними, то амулет начнет притягивать беду.
  • Нельзя стричься — волосы начнут выпадать, потому лучше отложить походы к парикмахеру или в салон красоты.
  • Нельзя давать в долг — самому придётся три года просить взаймы или подаяния.
  • Нельзя много есть, чревоугодничать, баловаться излишками еды, деликатесами — к болезни.
  • Нельзя ругаться, устраивать ссоры — потом с этим человеком будет сложно помириться, обида останется надолго.

Приметы погоды на 11 марта

  • Дождь на Порфирия – к хорошему лету.
  • Если к этому дню все птицы прилетели из теплых стран – будет отменный урожай хлеба.
  • Сны, увиденные с 10 на 11 марта, могут сбыться на третий день. 
  • Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету; на теневой – к жаркому.
  • Выпавший в этот день снег скоро растает, но он предвещает холодное и сырое лето.
  • Воробьи в стаи сбиваются – к солнечной и сухой погоде.
  • Голуби воркуют, вороны кружат над головой – к теплу.
  • Облака высоко плывут – к ясной погоде.
  • Если ночью небо ясное и звездное, лето будет жарким и грозовым.
  • Утром туман – к непогоде, вечером – к теплу.
  • Дует южный или юго-западный ветер – к оттепели.

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Взято отсюда

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