Порфирий Поздний: приметы, что можно и что нельзя делать 11 марта

Православная церковь 11 марта чтит память святителя Порфирия

Православная церковь 11 марта чтит память святителя Порфирия. В народе эту дату еще называли Птичий день или день Порфирия Позднего.

Что можно делать 11 марта

Считалось, что 11 марта нужно покормить птиц: тем, кто это сделает, обязательно улыбнется удача.

11 марта – хорошее время для рыбалки: клюет даже там, где обычно рыба на крючок с трудом берется.

Кроме того, в день Порфирия можно готовить посевной материал, орудия труда, составлять планы на предстоящую весеннюю работу в огороде и саду.

В старину, чтобы отогнать нечисть, утром намазывали щеки черной сажей.

Что нельзя делать 11 марта

Не стоит кому-либо показывать в этот день свои украшения с камнями: если похвастаться драгоценностью с посторонними, то амулет начнет притягивать беду.

Нельзя стричься — волосы начнут выпадать, потому лучше отложить походы к парикмахеру или в салон красоты.

Нельзя давать в долг — самому придётся три года просить взаймы или подаяния.

Нельзя много есть, чревоугодничать, баловаться излишками еды, деликатесами — к болезни.

Нельзя ругаться, устраивать ссоры — потом с этим человеком будет сложно помириться, обида останется надолго.

Приметы погоды на 11 марта

Дождь на Порфирия – к хорошему лету.

Если к этому дню все птицы прилетели из теплых стран – будет отменный урожай хлеба.

Сны, увиденные с 10 на 11 марта, могут сбыться на третий день.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету; на теневой – к жаркому.

Выпавший в этот день снег скоро растает, но он предвещает холодное и сырое лето.

Воробьи в стаи сбиваются – к солнечной и сухой погоде.

Голуби воркуют, вороны кружат над головой – к теплу.

Облака высоко плывут – к ясной погоде.

Если ночью небо ясное и звездное, лето будет жарким и грозовым.

Утром туман – к непогоде, вечером – к теплу.

Дует южный или юго-западный ветер – к оттепели.

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Взято отсюда