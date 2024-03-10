Порфирий Поздний: приметы, что можно и нельзя делать 10 марта

Верующие 10 марта отмечают праздник в честь святителя Порфирия

10 марта верующие почитают память святителя Порфирия, архиепископа Газского. В народном календаре этот день получил название – Порфирий Поздний.

В народе святителя Порфирия прозвали Порфирием Поздним или Поздняком из-за переменчивости погоды в это время. Несмотря на наступление весны, крестьяне не спешили приниматься за полевые работы. Была примета, что после непродолжительного тепла ударят морозы, поэтому далеко не убирали теплые вещи.

Что нельзя делать в день 10 марта

Не стоит торопиться убирать теплые свитера, носки и шапки. Считалось, что погода переменчива, и если поторопиться, то обязательно нагрянут трескучие заморозки.

День Порфирия неблагоприятный для того, чтобы сажать вербу.

Женщины избегали узлов, поэтому старались не заниматься рукоделием и даже не завязывали обувь.

Неблагоприятный день для того, чтобы одиноким мужчинам знакомиться с красивыми женщинами.

Что можно делать 10 марта

В этот день люди старались помочь пернатым, накормить их, поэтому развешивали кормушки и скворечники у своих домов и на деревьях.

Хозяйкам сегодня стоит убраться в доме – порядок и чистота в жилище символизировали искренность супругов, положительную энергию и гармонию в отношениях.

Приметы

Если сегодня за окном видели метель – значит скоро снег сойдет.

Наблюдали за поведением птиц в этот день: если, к примеру, воробьи собирались в стаи, значит погода будет ясной.

Плохой приметой было увидеть, как голуби топчутся под крышами домов – к морозу.

В случае если небо к вечеру становилось ясным – лето ждали знойным и жарким.

К солнечной погоде было, если облака на небе достаточно высоко плыли.

К ухудшению погоды и заморозкам почувствовать 10 марта сильный ветер.

Голуби воркуют – стоит ждать потепления.

Именины 10 марта отмечают: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

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Взято отсюда