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Порядка 400 единиц техники очищают дороги региона от снега

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Порядка 400 единиц техники очищают дороги региона от снега

На территории Алтайского края вчера наблюдались осадки в виде снега, местами метели и гололедица. Дорожниками за прошедшие сутки было использовано 659 тонн противогололедных материалов.

Напомним, дистанционный мониторинг дорожной обстановки осуществляется 35 видеокамерами, 12 метеостанциями и 15 комплексами весогабаритного контроля, что позволяет оперативно принимать все необходимые меры и направлять технику на более сложные участки дорог. В каждой единице установлено спутниковое слежение ГЛОНАСС.

В круглосуточном режиме работают диспетчерские службы, куда оперативно поступает информация о состоянии проезда.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59;

дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72; дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

Взято отсюда.

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