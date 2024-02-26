Порядок оформления инвалидности упростят в России

Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции в краевом Минздраве.

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Так планируют увеличить сроки действия результатов некоторых анализов и осмотров врачей. Из перечня обязательных обследований планируют исключить 250 позиций. Еще столько же – признать заменяемыми на другие. 50 обследований из перечня могут перевести в разряд дополнительных.

«В ближайшее время будет введен новый приказ, регламентирующий перечень обследований. На сегодняшний день действующий перечень один, мы по нему работаем, но до конца года по инициативе пациентов перечень будет пересмотрен, в каких-то вопросах упрощен для облегчения прохождения обследования перед направлением на МСЭ», — сообщила и.о. заместителя руководителя по экспертной работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю Марина Ивлева.

По данным Минсоцзащиты региона, в Алтайском крае проживает почти 170 тысяч людей с инвалидностью, около 12 тысяч из них – дети.

Оформить инвалидность может человек со стойким расстройством здоровья. Гражданин вправе претендовать на льготы от государства, если травма, болезнь или врожденные пороки развития мешают ему обслуживать самого себя, общаться, контролировать поведение или работать. В зависимости от тяжести заболевания присваивают первую, вторую или третью группу инвалидности. Для этого нужно пройти МСЭ – медико-социальную экспертизу.

«Тридцать дней, месяц нам дается на все это. Если пациент регулярно наблюдается, если он проходит регулярно обследования, то, в принципе, занимает порядка пяти-семи дней. Есть действительно нормативные акты и каждый диагноз подтверждается тем или иным видом обследования. Это может быть инструментальный, лабораторный, либо консультация узких специалистов», — рассказала главный врач барнаульской городской поликлиники №1 Елена Азарова.

Взято отсюда.

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