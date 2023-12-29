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Портал в Рим: в Барнауле открылся ресторан итальянской кухни Перчини

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Новый итальянский ресторан “Перчини” открылся в ТРЦ Galaxy. Всех посетителей ждет свежая пицца на выдержанном тесте, знаменитая итальянская паста и оригинальные десерты

Этого момента ждали многие. В Барнауле открылся портал в Италию. Именно так можно назвать ресторан итальянской кухни “Перчини”. Первые гости заведения уже оценили пиццу, тесто для которой выдерживают 72 часа, а также знаменитую карбонару и оригинальные десерты.

“Перчини” можно назвать настоящим гастрономическим раем: пицца на тонком и воздушном тесте – больше 20 видов, паста ручной работы – болоньезе, карбонара, брациолле. Оригинальная подача. Все это уже завоевало сердца жителей 22 городов страны. Барнаул стал 23-м.

О специфике работы заведения рассказала бренд-директор концепции “Перчини” Елена Носова: “Мы – семейный ресторан на каждый день. К нам можно зайти выпить чашку кофе, пообедать, поужинать, прийти с большой компанией. Кроме того, чтобы посетить наш ресторан, не нужно специально наряжаться. Мы открыты для всех и для каждого”.

Деловой обед, семейный ужин с детьми или встреча с друзьями – интерьер и меню ресторана подойдет для любого повода. Кстати, в “Перчини” не будет скучно даже самым маленьким – для них есть специальная детская зона. За 16 лет работы “Перчини” полюбили даже многие звезды. И теперь барнаульцы смогут понять почему.

“Хотим пригласить всех жителей нашего города в ресторан “Перчини” за атмосферой, высшим сервисом и за вкусными блюдами нашего меню”, – пригласила управляющая барнаульским рестораном Ксения Дунаева.

Попробуйте пиццу, тесто для которой выдерживали 72 часа, оцените авторские десерты и закуски: устройте себе путешествие в Италию уже сегодня. Ресторан “Перчини” находится в ТРЦ Galaxy на третьем этаже.

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Рекламодатель: ООО “Новый горизонт”, ИНН 2225228752

Взято отсюда

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