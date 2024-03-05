Портреты защитников Родины рисуют на школьных стенах в Барнауле

Четыре школы краевой столицы стали участниками патриотического проекта «Лица Героев». С начала учебного года его реализуют алтайские единороссы вместе с партнерами. Художники изображают на школьных стенах защитников Родины разных времен – от былинных героев до участников специальной военной операции.

С помощью аэрографа барнаульская художница Александра Жеребило изобразила в школе №24 летчицу времен Великой Отечественной войны, гвардии капитана Марию Долину. Она совершила 72 боевых вылета, сбросила на нацистов 45 тонн бомб, сбила три немецких истребителя. Но со стены в школьном коридоре на детей смотрит не суровый боец, а улыбчивая девушка в военной форме с волосами, развивающимися на ветру.

Фото: пресс-служба ЕР

Фото: пресс-служба ЕР

«Хотелось изобразить праздничное настроение Победы, чтобы дети, проходя мимо, заряжались положительной энергией и рисунок воодушевлял их на свершения», — говорит художница.

Воплотить эту идею в жизнь помогла строительная компании «Алгоритм» и член фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Ксения Белоусова.

На стене в Центре детских инициатив гимназии №42 появился портрет Героя Советского Союза Александра Матросова. В боях за освобождение деревни Чернушки в Псковской области он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, когда кончились боеприпасы. Этих секунд хватило, чтобы батальон пошел в атаку. Ученики гимназии №42 знают о подвиге 19-летнего красноармейца, ведь в школьном дворе много лет стоит бюст Героя Советского Союза.

«Мы используем разные техники нанесения изображений. Александра Матросова рисовали с помощью вертикального принтера. Узнав о проекте «Лица Героев», с этим предложением ко мне обратился руководитель барнаульской компании «ЯМогу принт» Евгений Пологно. Все наши партнеры с уважением относятся к исторической памяти, за что им большое спасибо. История в нас, она вокруг нас, смотрит на подрастающее поколение со школьных стен», — говорит координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае Марина Понкрашева.

Фото: пресс-служба ЕР

Помимо цифрового портрета Александра Матросова в гимназии №42 появилась посвященная ему Парта Героя. Это еще один патриотический проект «Единой России», благодаря которому школьники в доступной форме узнают о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На партах размещен QR-код для мобильных устройств, с помощью которого можно узнать больше информации о героях.

Проект «Лица Героев» стартовал в Алтайском крае накануне этого учебного года, его первым участником после капитального ремонта стал барнаульский лицей №3. Стену в Центре детских инициатив расписал Виталий Гутыра, представитель школы аэрографии Николая Замятина. Он изобразил защитников Родины разных времен – и древнерусского богатыря, и участника специальной военной операции.

Фото: пресс-служба ЕР

Затем к участию в проекте присоединилась барнаульская гимназия №131. Там Александра Жеребило изобразила Матрену Вольскую. В 1942 году молодая учительница спасла от фашистов 3225 детей. Вместе с помощницами – коллегой Варварой Поляковой и медсестрой Екатериной Громовой – Матрена Вольская эвакуировала детей в тыл. Они преодолели пешком 200 километров через леса, болота и минные поля. В Барнауле об операции «Дети» будут помнить благодаря партийному проекту.

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Взято отсюда.

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