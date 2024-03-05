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Посадивших самолет в поле под Новосибирском пилотов отстранили от полетов

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Посадивших самолет в поле под Новосибирском пилотов отстранили от полетов

Пилоты. Самолет Фото: unsplash.com

Двух пилотов отправили в отпуск без содержания до окончания расследования. Предполагается, что судьба самолета тоже не будет решена до обнародования отчета

Пилотов, посадивших самолет “Уральских авиалиний” в поле под Новосибирском, отпустили в отпуск без содержания. Комиссия рекомендовала отстранить летчиков от полетов, сообщает Ura.ru.

“Каждый месяц пишут заявления на отпуск без содержания. Сейчас до 1 апреля сидят. Ждем отчет комиссии. Пока его не будет, видимо, так и будут без содержания сидеть. Я так понимаю, и судьба самолета не будет решена до обнародования этого отчета”, – сказала супруга одного из пилотов.

По словам самого летчика Сергея Семенова, сейчас они вынуждены жить на накопления. При этом у пары есть трое несовершеннолетних детей.

Напомним, что самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Убинском районе утром 12 сентября. Всего на борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Взято отсюда

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