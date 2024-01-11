Работа. Продавец Фото: pixabay.com

Действительно ли надпись на чеке была криком о помощи предстоит выяснить правоохранителям. При этом известны случаи, когда сотрудников держали как рабов, и те просили помощи с помощью чека

Клиенты кофейни на новосибирском Гастрокорте получили чеки с настораживающим сообщением. Надпись гласила: “Помогите, я в рабстве”, сообщает “КП-Новосибирск”.

“Мы с моим другом были на Гастрокорте 12 августа, покупали коктейль в одном из баров. Чек нам прикрепили прямо на стаканчик. Я пошла за столик, посмотрела чек, а там надпись: “Помогите, я в рабстве”. Я переглянулась с другом, мы решили, что это шутка кассира”, – рассказала одна из посетительниц заведения.

Фотографии чека разлетелись по местным сообществам в Сети. Адвокат Константин Зиновьев считает, что после этого кофейню ждет проверка налоговой и вероятный штраф до 10 тысяч рублей, который позже могут взыскать с того человека, по чьей вине на чеках появилась надпись о помощи.

При этом известно, что никто из сотрудников не мог изменить вид чека, так как такое совершают только с помощью специальной магнитной карты. Эксперт считает, что это мог быть намеренный взлом кассового аппарата.

Однако подобные записки о помощи действительно несколько раз спасали жизни. По словам бывшего оперативного сотрудника РУБОМ МВД России по Москве Михаила Игнатова, такие вещи не стоит воспринимать за шутку.

“Правда, писали их от руки с обратной стороны чека, но текст был примерно тот же. Потом выяснялось, что люди действительно были в беде”, – сказал он.

Бывший оперативник уточнил, что такие случаи происходили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Взято отсюда