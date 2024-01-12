Бороться за внимание алтайских избирателей пока только начала одна малая партия. Судя по всему, она будет единственной

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предвыборная гонка за кресло российского лидера, который уже в марте возглавит страну до 2030 года, набирает обороты. “Корочки” кандидатов, то есть официальную регистрацию, получили три человека: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии “Новые люди” Владислав Даванков и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, уже начавшие агитацию. А вот самовыдвиженцы (в их числе действующий глава государства Владимир Путин) и представители непарламентских партий пока пытаются заручиться поддержкой избирателей и собирают подписи в свою поддержку. Какие политсилы уже начали предвыборную активность в Алтайском крае, а кто из них даже не намерен бороться за внимание избирателей, разбирался amic.ru.

Кто должен собирать подписи на выборы президента?

По закону о выборах для получения регистрации в Центризбиркоме кандидаты-самовыдвиженцы и представители непарламентских партий обязаны собрать подписи в свою поддержку. Первые должны собрать не меньше 300 тысяч подписей, при этом на один субъект должно приходиться не более 7,5 тысячи. Кандидатам от партий понадобится не меньше 100 тысяч подписей (не более 2,5 тысячи в одном регионе).

От сбора подписей освобождены представители парламентских партий, а таких в бюллетене, повторимся, будет трое: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии “Новые люди”, зампредседателя Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы от КПРФ всех созывов Николай Харитонов.

Напомним, что за кресло российского лидера намерены побороться три самовыдвиженца: действующий президент Владимир Путин, блогер и бьюти-коуч Рада Русских, блогер Анатолий Баташев. А также пять представителей малых партий: Сергей Бабурин (общественно-политическое движение “Российский общенародный союз”); Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости); Борис Надеждин (“Гражданская инициатива”); Сергей Малинкович (“Коммунисты России”); Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

“Коммунисты России”

Из вышеперечисленных политических сил в Алтайском крае функционируют реготделения только трех. Это “Коммунисты России”, “Гражданская инициатива” и Российский общенародный союз.

И первыми политическую активность в начавшейся избирательной гонке проявили “Коммунисты России”. Как сообщил amic.ru глава реготделения партии Сергей Матасов, 11 января в Бийске открылась точка по сбору подписей в поддержку кандидата, лидера партии Сергея Малинковича. Поставить “автограф” можно в офисе горкомитета партии по адресу: Бийск, ул. Сергея Кирова, 13. На следующей неделе точки по сбору подписей должны открыть в Барнауле и Рубцовске.

Сам Сергей Малинкович подчеркнул, что сделает упор в агитационной деятельности прежде всего на Алтайском крае. А именно – на Бийске, поскольку “регулярно там ведет депутатские приемы, решает существенные проблемы, и его там знают”. На выборах губернатора 2023 года комросс получил наибольший процент голосов по сравнению с другими муниципалитетами, отметил Малинкович.

“Сбор подписей для нас – несложная задача. В 79 регионах открыты наши филиалы. Алтайское реготделение – неплохое, я высоко оцениваю его работу”, – добавил политик.

Депутат признался, что считает себя лидером оппозиции в Алтайском крае, поскольку, по его наблюдениям, на сессиях АКЗС “никто из лидеров политических сил принципиально не критикует исполнительную власть”. В отличие, конечно, от него самого.

В рамках избирательной кампании депутат намерен посетить Дальний Восток, Якутию, Омскую область, где позиции комроссов в местных органах власти “достаточно сильные”. Также в планах – прифронтовые территории, например, Белгородская область.

Российский общенародный союз

Общественно-политическое движение “Российский общенародный союз” на выборах может представить его председатель Сергей Бабурин. Кстати, он уже был кандидатом на выборах 2018 года и набрал 0,65% голосов. Ранее он избирался депутатом I, II и IV созывов Госдумы. С 2002 по 2012 год работал ректором Российского государственного торгово-экономического университета.

Движение Российского общенародного союза представлено и в Алтайском крае, однако политическая и медийная активность его фактически равна нулю. Председателем союза значится Александр Кротов.

На вопрос о том, как будет организована система сбора подписей за кандидата Сергея Бабурина в Алтайском крае, он ответил, что пока неизвестно, откроются ли в регионе свои точки приема подписей. Скорее всего, сбор “автографов” будет организован “вручную” с помощью “переписчиков”, отметил Кротов. Такой способ движение использовало и в предыдущие избирательные кампании, подчеркнул Бабурин. Все желающие могут оставить свой “автограф” в поддержку Бабурина в алтайском филиале движения по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 44.

“Гражданская инициатива”

Партия “Гражданская инициатива”, выдвинувшая в 2018 году на президентские выборы телеведущую Ксению Собчак, в этот раз выставила кандидатом 60-летнего Бориса Надеждина. На данный момент уже открыты штабы кандидата в 43 регионах РФ.

В Алтайском крае, как стало известно amic.ru, “Гражданская инициатива” не планирует открывать свой штаб для сбора подписей. После ухода с поста руководителя реготделения Юлии Алешиной, ставшей популярной после смены пола, политическая активность партии фактически свелась к нулю. Сейчас ячейку в регионе возглавляет ее тезка Людмила Алешина. Связаться с ней amic.ru не удалось.

Поддержать на выборах “гражданского” кандидата жители Алтайского края смогут в соседних регионах: Республике Алтай и Новосибирске. В первом штабы открыты по адресу: Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, дом 68, офис 217. Во втором – по адресу: Новосибирск, ул. Геодезическая, 17 (станция метро “Студенческая”, вход с торца) и ул. Красноуфимская, 6. Точки сбора работают с 10:00 до 21:00.

Напомним, выборы президента пройдут 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы российского лидера. В Алтайском крае можно будет проголосовать дистанционно.

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