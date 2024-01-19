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Посла Франции вызвали в МИД РФ

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Вызов связан с уничтожением ВС РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове — там были французы

Посла Франции вызвали в МИД РФ

Фото: unsplash.com

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД РФ в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

Напомним, что ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. Уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

“В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции”, – заявила дипломат.

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