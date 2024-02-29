Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности

Оно продлилось 2 часа 6 минут

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Длительность нового послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стала рекордной – 2 часа и 6 минут. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущий рекорд по длительности, 1 час 55 минут, держался с 2018 года. В прошлом, 2019 году Путин выступал 1 час 45 минут.

Напомним, что во время своего выступления президент заявил о запуске новых нацпроектов, поручил продлить программу льготной ипотеки для семей и программу маткапитала, призвал модернизировать налоговую систему, подготовить программу расселения аварийного жилья и прочее.

новости Локтевский



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