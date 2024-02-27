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Послание Путина к Федеральному собранию покажут в кинотеатрах

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Послание Путина к Федеральному собранию покажут в кинотеатрах

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Проход на бесплатную трансляцию будет доступен только при наличии свободных мест. Однако их можно будет забронировать заранее на сайте

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию можно будет бесплатно посмотреть в кинотеатрах. Россиянам будет доступна бронь мест в залах, сообщает “РБК-Татарстан”.

Послание Путина к Федеральному собранию покажут в кинотеатрах

Владимир Путин в кинотеатрах страны Фото: Cinema5.ru

Выступление будут транслировать в 17 городах России в кинотеатрах сети “Синема 5”. Церемонию покажут 29 февраля в 12.00 по мск.

Трансляцию прямо в зале кинотеатров смогут посмотреть жители Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Уфы, Пензы, Перми и других городов.

Напомним, российский лидер в своей речи может затронуть цели России в специальной военной операции (СВО), суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Взято отсюда

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