После каждой стирки: эксперт объяснил, вытаскивать ли шнур стиральной машины из розетки

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13 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Эксперт по бытовой технике Олег Драницкий объяснил, нужно ли выключать стиральную машину из розетки, если она какое-то не используется. Большинство людей об этом даже не задумывается, однако это может повредить технику. Пишет Теперь Внимание!

Драницкий объяснил, что «стиралку» оставлять включенной в сеть можно, но только при одном условии — если в доме все в порядке с проводкой. Это относится и к самому проводу от стиральной машины, а также к состоянию вилки на нем и розетки.

Если же проводку в доме давно не меняли или же она выглядит некачественной, то во избежание короткого замыкания или даже возгорания лучше вытаскивать вилку из розетки сразу после каждого использования техники.

Также эксперт посоветовал применять правило: один мощный бытовой прибор — одна розетка. Не втыкайте много вилок в переноски и тройники. Чтобы убедиться в безопасности, регулярно проверяйте состояние проводов бытовой техники и своевременно их меняйте с помощью сервисных центров или опытных мастеров, советует «АиФ».

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/globallookpress.com

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Автор: glavred

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