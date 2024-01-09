После новогодних праздников в ОЗЖ “Преданность” стало еще больше животных

А вот добровольных взносов на корм, наоборот, не хватает

Бийскому обществу защиты животных прошедшие новогодние праздники дались тяжело: закончился корм, большие проблемы с отоплением. Расходов стало в разы больше – ведь питомцев только прибавляется.

– Животных у нас не убавилось, а только прибавилось за праздники. В день у нас уходит около пяти мешков корма “Дилли” по 14 кг только на собак, плюс кошки. Одно радует, что больные пошли на поправку, все прям в горочку потихоньку идут. Тяжело очень, конечно, их очень много.

Волонтеры, работающие в пункте содержания бездомных животных также поделились, что за праздники весь мягкий корм, который используется для больных животных – скормили, и теперь приходится размачивать сухой.

В настоящее время в ОЗЖ “Преданность” более 130 животных

В обществе защиты животных животных также отмечают, что на попечении остается много травмированных животных, которым требуется особый уход и содержание.

погода на 3 дня , погода в самое ,

Взято отсюда