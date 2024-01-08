После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

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В первой половине дня, 8 января, в регионе вводились временные ограничения движения транспорта на четырех участках дорог

По состоянию на 13.00 8 января в Алтайском крае открыли движение для всех видов транспорта на участках четырех дорог, где ранее вводились временные ограничения из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

В первой половине дня, 8 января, движение было ограничено на четырех участках дорог федерального и регионального значения:

участок дороги К-21 – “Рубцовск – Угловское – Михайловское” от 7 до 47 км;

участок трассы А-322 от села Поспелиха до населенного пункта Веселоярск;

участок дороги К-03 от Рубцовска до села Новоегорьевское;

участок дороги К-09 от населенного пункта Курья до границы с Республикой Казахстан.

В ведомстве напомнили, что по данным синоптиков в Алтайском крае 8-9 января ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, гололедные явления, метели.

Для обеспечения проезда по дорогам региона в настоящее время задействовано порядка 500 единиц техники.

В краевом минтрансе обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок, не покидать свои населенные пункты, выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

Взято отсюда.

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