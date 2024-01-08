Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

Подписывайся на ГОРНЯК22!

После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

Фото: pixabay.com

В первой половине дня, 8 января, в регионе вводились временные ограничения движения транспорта на четырех участках дорог

По состоянию на 13.00 8 января в Алтайском крае открыли движение для всех видов транспорта на участках четырех дорог, где ранее вводились временные ограничения из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

В первой половине дня, 8 января, движение было ограничено на четырех участках дорог федерального и регионального значения:

  • участок дороги К-21 – “Рубцовск – Угловское – Михайловское” от 7 до 47 км;
  • участок трассы А-322 от села Поспелиха до населенного пункта Веселоярск;
  • участок дороги К-03 от Рубцовска до села Новоегорьевское;
  • участок дороги К-09 от населенного пункта Курья до границы с Республикой Казахстан.

    • В ведомстве напомнили, что по данным синоптиков в Алтайском крае 8-9 января ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, гололедные явления, метели.

    Для обеспечения проезда по дорогам региона в настоящее время задействовано порядка 500 единиц техники.

    В краевом минтрансе обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок, не покидать свои населенные пункты, выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

    Взято отсюда.

    новости горного алтая , банкфакс алтай новости ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Новости Барнаул

    Эксперт предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

    08.01.2024

     Новости Барнаул

    После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

    08.01.2024

     Новости Барнаул

    В 2023 году волонтёры «Лиза Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми

    08.01.2024

     Новости Барнаул

    В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

    08.01.2024

     Новости Барнаул

    В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

    08.01.2024

     Новости Барнаул

    Несмотря на предупреждения вновь ЧП с детьми на «ватрушках» в праздники

    08.01.2024

     Новости Барнаул

    Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта

    08.01.2024

     Новости Барнаул

    Умер Николай Макеев, долгие годы служивший Закону в прокуратуре России

    08.01.2024

     Новости Барнаул

    Уточненная информация по обстановке на дорогах края

    08.01.2024

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    коммерсантъ
    толк
    Алтапресс
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix