После отбытия наказания должник начал платить алименты

Должник начал погашать задолженность по алиментам только после отбытия административного ареста.

В отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Барнаулу Главного управления ФССП России по Алтайскому краю находится исполнительное производство в отношении местного жителя.

Мужчина по решению суда обязан ежемесячно перечислять часть своих доходов на содержание двоих сыновей.

В результате недобросовестного отношения к родительским обязанностям, у гражданина накопилась задолженность по алиментам более 320 тыс. рублей.

В рамках принудительного исполнения судебные приставы составили в отношении должника протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но к отбытию наказания мужчина так и не преступил, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде 8 суток административного ареста.

После отбытия административного ареста гражданин начал оплачивать алименты на содержание своих сыновей. Если мужчина вновь перестанет платить алименты родным детям, его ждет уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ и до года реального лишения свободы.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости района алтай ,