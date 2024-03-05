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После перерыва барнаульские депутаты продолжили работу и рассмотрели 6 вопросов повестки

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После перерыва барнаульские депутаты продолжили работу и рассмотрели 6 вопросов повестки

С докладом о проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы «Об исполнении бюджета города за 2023 год, расходовании резервного фонда» перед депутатами выступила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Ольга Шернина . Также председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьев выступил с докладом о внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле. О внесении изменений в Положение об организации физкультурно-спортивной деятельности на территории города Барнаула выступил председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Петр Кобзаренко . Также с докладами о внесении изменений в решения Барнаульской городской Думы выступила председатель комитета по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула выступила Софья Решетникова . В частности, были рассмотрены изменения в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Барнаула, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности в органах государственной власти и управления города Барнаула.

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Взято отсюда.

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