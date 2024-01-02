После теракта в Белгороде Путин пригрозил ВСУ высокоточными ударами

1 января президент посетил госпиталь им. Вишневского и пообщался с участниками специальной военной операции

В ходе своего визита в госпиталь им. Вишневского к участникам специальной военной операции, президент Владимир Путин ответил на их вопросы. Как сообщает РИА “Новости”, Владимир Владимирович подчеркнул, что это был терракт.

– То, что сейчас произошло в Белгороде, это, безусловно, террористический акт. Почему – потому что под прикрытием двух ракет “Ольха” они ударили из систем залпового огня прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом”, – подчеркнул он.

Тем не менее, отвечать так же, считает Путин, не правильно: наносить удары по площадям, где “дети гуляют, мамочки с колясками”.

– Мы бьем высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные, эти удары, – сказал верховный главнокомандующий.

Он добавил, что подобными атаками у киевского режима не получится запугать Россию, но ни одно такое преступление против гражданского населения не останется безнаказанным.

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Взято отсюда